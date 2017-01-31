Усі обласні адміністрації України допоможуть Авдіївці

Президент України доручив обласним держадміністраціям надати допомогу Авдіївці

Президент Петро Порошенко дав доручення головам обласних і Київської міської державним адміністраціям вжити невідкладних заходів щодо надання гуманітарної допомоги мешканцям Авдіївки, які постраждали внаслідок артилерійських та ракетних обстрілів з боку російських бойовиків.

В переліку першочергових заходів – забезпечення теплим одягом, дизпаливом, засобами обігріву, продуктами харчування тощо.

Глава держави також доручив опрацювати питання щодо визначення місць для тимчасового розміщення мешканців Авдіївки в разі виникнення необхідності їх евакуації з міста.

Задля реалізації цих невідкладних дій створено Штаб надання гуманітарної допомоги постраждалим регіонам області, роботу якого координує голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Жебрівський в тісній взаємодії з усіма керівниками областей України.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів у Авдіївці припинене електропостачання, обмежене теплопостачання та водопостачання. У місті оголошено надзвичайний стан.

Президент України Петро Порошенко через ситуацію в Авдіївці сьогодні перервав візит до Німеччини. Він провів нараду із силовиками, під час якої час було розглянуто три ключові питання: безпекова ситуація в районі загострення бойових дій; гуманітарна ситуація та дії для забезпечення захисту цивільного населення; питання забезпечення міжнародної допомоги та притягнення до відповідальності російських бойовиків, які розгорнули бойові дії проти підрозділів Збройних Сил України та проти цивільного населення.