Українські лікарі запозичили досвід ізраїльських колег

Отоларинголог зі Львова, педіатр з Харкова і сімейний лікар з Івано-Франківська три тижні стажувалися у відомому ізраїльському медичному центрі

Коли отоларингологу Львівської обласної дитячої лікарні «ОХМАТДИТ» Роману Новосільському запропонували стажуватися в Ізраїльській клініці Hillel Yaffe Medical Center, що в місті Хадера (приблизно 50 км від Тель-Авіва), питання, їхати чи ні, не стояло. Він одразу погодився, адже така нагода випадає нечасто. До того ж молодий лікар давно прагнув зрозуміти, як організована медична допомога в Ізраїлі, чому медицину цієї країни вважають найрозвиненішою у світі, чому існує таке поняття, як «медичний туризм в Ізраїль». І, звісно, навчитися в ізраїльських колег чогось нового, щоб згодом ці знання використовувати в медичній практиці вже у Львові.

Окрім Романа Новосільського, на стажування в Ізраїль їздили педіатр з Харкова Андрій Пеньков і сімейний лікар з Івано-Франківська Леся Кобітович. Цю поїздку трьом українським медикам організував Міждержавний комітет Ротарі клубів України та Ізраїлю, за фінансової підтримки клініки «Естель» та РК «Харків Мультінешнл».

Враження та емоції, з якими українські медики повернулися додому, переповнюють.

«Ізраїль мене вразив передусім гостинністю. З уст людей, які нас приймали, часто звучала фраза: «Зараз ви маєте два будинки: той, у якому живете, і наш. Приходьте й користуйтеся всім, що вам потрібно», − розповідає отоларинголог зі Львова Роман Новосільський. − Це було сказано щиро. І ми справді мали можливість зайти в їхній будинок навіть тоді, коли господарів не було вдома».

Але найбільше вражень на медиків з України справила клініка, в якій вони проходили стажування. Насамперед зручністю і для пацієнтів, і для медичного персоналу, технічним та матеріальним забезпеченням.

«Я вперше стажувалася за кордоном і вражена, які можливості там мають пацієнти для обстеження, − згадує сімейний лікар з Івано-Франківська Леся Кобітович. – Клініка оснащена найсучаснішим обладнанням (про більшість пристроїв ми можемо лише мріяти), і лікар має можливість в стислі терміни повністю обстежити пацієнта й поставити точний діагноз. Приємно була здивована тим, що лікарі там постійно вчаться, незалежно від віку, досвіду і своїми знаннями постійно діляться з колегами».

«Ізраїльські лікарі часто їздять на стажування в провідні клініки світу, користуються американськими та німецькими протоколами лікування, працюють на найсучаснішому обладнанні, − додає Роман Новосільський. − Читають медичну літературу лише англійською чи німецькою мовами. І взагалі там вважають, що стати лікарем без знання англійської неможливо».

Робота в клініці, за словами лікарів, розпочинається о 09.00, але вже о 08.00 всі на місці. Перед роботою для лікарів починається міні-конференція, на якій вони діляться досвідом, новинами, інноваціями в медицині. Скажімо, комп’ютерна томографія чи рентгенівський знімок зафіксували якусь рідкісну патологію, чи хірурги вдало провели архіскладну операцію, або хтось з колег повернувся з-за кордону, де дізнався про новий підхід лікування того чи іншого захворювання тощо. Цією інформацією вони діляться з колегами. Обмін думками відбувається у формі дискусії, міні-опитування. Кожен може висловити думку, поставити запитання, поділитися досягненнями.

Перед лікарями-стажерами з України ізраїльські колеги відчинили всі двері. Їх залучали до обговорень, клінічних обходів, прийому пацієнтів, проведення діагностичних та лікувальних маніпуляцій. Вони ознайомилися з особливостями роботи та організацією допомоги в приймальному, педіатричному, отоларингологічному, хірургічному та реанімаційному відділеннях. А отоларингологу зі Львова Роману Новосільському вдалося побувати на операціях та асистувати відомим хірургам, зокрема професору Braverman M. D. та Galit Avior . Незважаючи на те, що лікарі були дуже завантажені, вони знаходили час, щоб розповісти українським колегам історію хвороби того чи іншого пацієнта, в чому полягає складність лікування, що робиться для того, щоб мінімізувати ускладнення тощо. Запитань у наших лікарів було чимало, але на всі вони отримували вичерпні відповіді.

Додому лікарі-стажери повернулися окрилені. Вони готові отримані знання й запозичений досвід втілювати на практиці. Шкода, що можливості не ті, але вони сподіваються, що реорганізація медицини в Україні все-таки відбудеться, і вона буде вдалою.