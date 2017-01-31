У Судовій Вишні легковик зіткнувся з поїздом «Львів – Перемишль» (ФОТО)

Як з’ясували правоохоронці, водій автомобіля «Фолькваген», 37-річний мешканець міста Новояворівськ, об’їхав закритий шлагбаум

Сьогодні, 31 січня, о 16.45 надійшло повідомлення на оперативний номер 102 про те, що у місті Судова Вишня, Мостиського району, на залізничному переїзді сталося зіткнення автомобіля зі швидкісним поїздом.

«Попередньо правоохоронці встановили, що водій автомобіля «Фолькваген», 37-річний мешканець міста Новояворівськ, об’їхав закритий шлагбаум і скоїв зіткнення зі швидким поїздом Львів – Перемишль», – повідомив начальник Мостиського відділення поліції підполковник поліції Олег Сушко.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, водія автомобіля доставили в лікарні, зараз його оглядають медики.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішують питання про відкриття кримінального провадження.