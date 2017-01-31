У Новояворівську визначили чемпіонів області з біатлону

У понеділок, 30 січня, у м. Новояворівськ на спортивній базі Львівського обласного центру олімпійської підготовки із зимових видів спорту та дитячо-юнацької спортивної школи «Янтар» завершився відкритий чемпіонат Львівської області з біатлону

Про це повідомили в управлінні фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації.

Чемпіонами Львівської області в різних вікових категоріях із поміж 50 учасників змагань на спринтерській дистанції з двома вогневими позиціями стали Ростислав Павлусь, Олег Патласов, Сергій Партика, Назар Якимів, Юлія Городна та Діана Мельничук. В індивідуальній гонці з чотирма вогневими позиціями чемпіонами стали Василь Копитко, Сергій Партика, Назар Якимів, Юлія Городна, Діана Мельничук.

Ззмагання відбулися за підтримки управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації та обласної федерації біатлону.