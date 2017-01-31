У Національному музеї маленьким львів’янам розкажуть про течії модернізму 

Протягом кількох місяців в Національному музеї імені Андрея Шептицького в ігровій формі дітей ознайомлять з п’ятьма течіями модернізму у мистецтві

Про це “Львівська газета” дізналася на сторінці заходу у Фейсбук.

“У співпраці з художницями Ana Lee та Tania Borychok ми починаємо серію з п’яти занять “Ізми” для дітей у музеї.

Протягом кількох місяців діти в ігровій та творчій формі ознайомляться з п’ятьма течіями модернізму (імпресіонізм, експресіонізм, кубізм, сюрреалізм, конструктивізм) та створять власні роботи на задану тему”, – пишуть організатори.

Заняття відбуватимуться у вихідні. Перше заняття відбудеться 19 лютого. Для дітей 6-8 років – о 12:00, 9-12 років – 14:00.

Запис та додаткова інформація за телефоном: 063 871 66 64.

Вартість одного заняття – 120 грн. Абонемент на 5 занять – 500 грн.