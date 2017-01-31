У Нацакадемії сухопутних військ почалися курси підготовки військових капеланів

Перші курси військових капеланів для Збройних сил України розпочалися у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові

Упродовж двох тижнів представники усіх конфесій, що входять до Ради у справах душпастирської опіки при Міністерстві оборони України, обговорюватимуть проблематику, яка виникає під час роботи капеланів у військах та вивчатимуть іноземний досвід служби священиків у Збройних силах. Цей досвід українському духовенству передаватимуть представники Королівської служби капеланів Канади, – повідомляє сайт академії.

У курсах підготовки військових капеланів беруть участь 24 священнослужителі, серед яких є християни – представники православних конфесій, греко- та римо-католики, євангельські християни – баптисти, п’ятидесятники, євангелісти, а також капелани-імами.

Місце для проведення перших курсів підготовки військових капеланів обрано не випадково – саме у Львові, в Національній академії сухопутних військ, у середині 2000-х років розпочалася системна співпраця духовенства із ЗСУ, яка показала свою ефективність у час ведення бойових дій у зоні АТО. Тож інструкторами під час проведення курсів підготовки капеланів є священики, які стояли біля витоків співпраці Церкви й Армії. Після завершення курсів священики, які беруть у них участь, передаватимуть отриманий досвід духовенству тих конфесій, які вони представляють.

– На першому етапі, до 1 червня цього року, плануємо ввести посади й укомплектувати військовими священиками – капеланами бойових бригад Сухопутних військ, Повітряних Сил, Військово-Морських сил та Високомобільних десантних військ. А до кінця року – у решті визначених військових частин Збройних сил України, – повідомив начальник відділу взаємодії з військовими капеланами Центру морально-психологічного забезпечення збройних Сил України полковник Олександр Герус.