У Львові виставили унікальний плакат Альфонса Мухи (ФОТО)

Всесвітньо відомий митець, якому в юності «клеїли» «повну відсутність таланту», і його епоха

Плакат Альфонса Мухи «Глибоке вшанування від «Нестле» зі збірки Львівського музею етнографії та художнього промислу став цілковитою несподіванкою для працівників Музею Альфонса Мухи у Празі. Принаймні коли львівські фахівці під час поїздки до чеської столиці звернулися до працівників цього музею по докладнішу інформацію щодо плаката, там їм нічого нового повідомити не змогли. Понад те, не виключено, що львівський плакат – таки єдиний. Що і прозвучало на відкритті виставки плакатів Альфонса Мухи та його сучасників у Львові,

Мова про рекламний плакат фірми дитячого харчування «Нестле» авторства видатного чеського художника зі світовим іменем Альфонса Мухи. 120 років тому ця фірма замовила його до 60-річчя коронації англійської королеви Вікторії. На плакаті, який унікальний також за розміром – 3 на 2 метри, – у центрі на тлі індустріального пейзажу (як описує його в анотації до виставки її куратор, провідний зберігач фонду плакатів та графіки Мар’яна Сеньків) − постать жінки з вінком із зеленого листя на голові та золотою короною в руках. Нижче − в круглих медальйонах три погрудні портрети королеви Вікторії у різному віці. З боків угорі – зображення лева «як одного з найстрашніших символів сили, мужності та великодушності», та єдинорога, образ якого свідчив про «духовне багатство, яке протистоїть силам темряви».

Особливість цього плакату у львівській збірці полягала також у тому, що він був не суцільним. Твір складався із трьох дуже пошарпаних окремих частин. Відповідно, він єдиний з літографічних творів Альфонса Мухи у цій музейній збірці, що дотепер ніколи не виставлявся. До слова, найбільшій і найповажнішій такій збірці в Україні, бо плакатів Мухи тут аж 28.

Властиво, врятувати «Глибоке вшанування від «Нестле» стало для музею серйозною проблемою. Поки, врешті, рік тому профінансувати реставрацію та оформлення не погодилася швейцарська фірма «Нестле». Завдяки професійним зусиллям реставратора творів графіки найвищої категорії Вадима Волкова та його помічників Галини Кіт і Сергія Хоменка цей плакат врятували.

За словами Вадима Волкова, вперше він побачив плакати Альфонса Мухи з музейної збірки 1988 року. Тоді до нього звернулися працівники Музею етнографії, мистецтвознавці Олесь Нога та Ігор Жук. Вони попросили подивитися на плакати, які тут хотіли би реставрувати. Оскільки то були часи, коли розуміння мистецтва плаката зводилося до всього, що вміщалося в поняття «радянський плакат», то спочатку Вадим Волков не відчув жодного зацікавлення. Але коли прийшов і побачив твір, то «загорівся».

Нічого дивного. Бо, як акцентував у своєму вітальному слові на відкритті виставки проректор ЛНАМ Роман Яців, Альфонс Муха не лише змусив про себе говорити увесь світ, а змусив себе любити. Майстер театральної та рекламної афіші, один із найяскравіших представників модерну (якого свого часу не прийняли до Празької академії мистецтв, повернувши йому всі твори з припискою «повна відсутність таланту»), художник, якому після проголошення Республіки у 1918 році доручили виготовлення перших чехословацьких поштових марок, грошових банкнот і герба, Альфонс Муха зумів підкорити сучасників і творчістю, і своєю особистістю.

Варте уваги також те, що сьогоднішня виставка поряд з одинадцятьма плакатами Альфонса Мухи представляє також 13 європейських та американських плакатів того часу. Відтак, як наголосила уже згадана Мар’яна Сеньків, глядач отримав нагоду порівняти, як саме творчість Альфонса Мухи впливала на світове плакатне мистецтво і як це мистецтво впливало на Альфонса Муху. А що історичні плакати як жанр через підвищену вибагливість паперу до світла експонують украй рідко, проігнорувати цю виставку (яка розгорнута у музеї аж на два місяці) щонайменше неправильно.

Фото Ярини Коваль