У Львові стартують інтернет-олімпіади

Із 4 лютого розпочинаються міські учнівські інтернет-олімпіади з інформаційних технологій «ITChallenge», математики, англійської мови «Thewayweare» («Ось які ми!»), фізики, хімії, біології та української мови
Про це повідомляють управління освіти ЛМР, НУ «Львівська політехніка» та Навчально-методичний центр освіти Львова
Міська учнівська інтернет-олімпіада з ІТ започаткована у Львові 2013 року. Перша олімпіада була присвячена ІТ, її проводили серед учнів шкіл у таких номінаціях: комп’ютерна лінгвістика (англійська мова); офісні програми, «Графіка», «Веб-дизайн», «Обчислювальна техніка», «Програмування». З 2014 року організовано також олімпіади з математики, фізики та англійської мови, у 2015 році з хімії та біології. Цьогоріч до списку вперше додали українську мову.
Усі інтернет-олімпіади проводять у два тури (за винятком олімпіади з ІТ, де є три тури). Як правило перший тур є заочним і право взяти участь мають усі охочі незалежно від рівня знань. Участь в олімпіадах є безкоштовною, треба мати лише комп’ютер і доступ до інтернету.
Учнівська інтернет-олімпіада з інформаційних технологій проводиться в три етапи:
І етап – 4 лютого 2017р., заочний, за допомогою системи он-лайн-тестування;
IІ етап – 18 лютого 2017р. в очній формі на базі бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка»;
ІІІ етап олімпіади з ІТ проводять у квітні 2017 року та передбачає виконання творчого завдання на одну із запропонованих тем:
розроблення комп’ютерних ігор,
розроблення сайту,
розроблення символіки для задач інформаційних технологій.
Графік проведення заочних та очних етапів інтернет-олімпіад у 2016/2017 навчальному році
|Предмет
|Учасники
(клас)
|Дата проведення (заочний етап)
|Дата проведення (очний етап)
|Відповідальні особи
|Інформаційні технології
|7-11
|04.02.2017
|18.02.2017
|Козій Ярослава Ярославівна
|Біологія
|8
|05.02.2017
|25.02.2017
|Олійник Валентина Миколаївна
|Математика
|8,10
|11.02.2017
|04.03.2017
|Кисіль Стефанія Миколаївна
Босак Наталія Василівна
|Англійська мова
|10,11
|12.02.2017
|11.03.2017
|Матис Світлана Юріївна
|Українська мова
|7, 8
|19.02.2017
|18.03.2017
|Бєлова Оксана Іванівна
Галамай Оксана Степанівна
|Фізика
|9
|26.02.2017
|25.03.2017
|Танасійчук Надія Степанівна
|Хімія
|9
|05.03.2017
|01.04.2017
|Ємельяненко Марія Іванівна