У Львові стартують інтернет-олімпіади

Із 4 лютого розпочинаються міські учнівські інтернет-олімпіади з інформаційних технологій «ITChallenge», математики, англійської мови «Thewayweare» («Ось які ми!»), фізики, хімії, біології та української мови

Про це повідомляють управління освіти ЛМР, НУ «Львівська політехніка» та Навчально-методичний центр освіти Львова

Міська учнівська інтернет-олімпіада з ІТ започаткована у Львові 2013 року. Перша олімпіада була присвячена ІТ, її проводили серед учнів шкіл у таких номінаціях: комп’ютерна лінгвістика (англійська мова); офісні програми, «Графіка», «Веб-дизайн», «Обчислювальна техніка», «Програмування». З 2014 року організовано також олімпіади з математики, фізики та англійської мови, у 2015 році з хімії та біології. Цьогоріч до списку вперше додали українську мову.

Усі інтернет-олімпіади проводять у два тури (за винятком олімпіади з ІТ, де є три тури). Як правило перший тур є заочним і право взяти участь мають усі охочі незалежно від рівня знань. Участь в олімпіадах є безкоштовною, треба мати лише комп’ютер і доступ до інтернету.

Учнівська інтернет-олімпіада з інформаційних технологій проводиться в три етапи:

І етап – 4 лютого 2017р., заочний, за допомогою системи он-лайн-тестування;

IІ етап – 18 лютого 2017р. в очній формі на базі бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка»;

ІІІ етап олімпіади з ІТ проводять у квітні 2017 року та передбачає виконання творчого завдання на одну із запропонованих тем:

розроблення комп’ютерних ігор,

розроблення сайту,

розроблення символіки для задач інформаційних технологій.

Графік проведення заочних та очних етапів інтернет-олімпіад у 2016/2017 навчальному році