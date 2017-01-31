У Червонограді шахрай видурив у літньої жінки 40 тисяч гривень

Видавши себе за її сина, шахрай заволодів коштами пенсіонерки

Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської області.

До Червоноградського відділу поліції увечері 30 січня звернулася по допомогу 80-річна місцева мешканка. Жінка повідомила, що близько 11.00 їй зателефонувала невідома особа, яка представилася її сином. Чоловік повідомив, що на роботі через необережність пошкодив техніку і тепер повинен терміново відшкодувати збитки.

Пенсіонерка повірила особі, яка телефонувала. І через годину на подвір’ї свого будинку передала невідомому чоловікові, який начебто прийшов від її сина, грошові кошти в сумі 40 000 гривень. Згодом жінка з’ясувала, що стала жертвою шахрайства.

Правоохоронці встановлюють обставини події та особу зловмисника. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.