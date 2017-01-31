У Брюховичах відбувся юнацький чемпіонат області з лижних перегонів

Цими вихідними на спортивній базі Львівської ДЮСШ № 6 у смт Брюховичі відбувся чемпіонат Львівської області з лижних перегонів серед юнаків та дівчат. Про це повідомили в управлінні фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації.

Організатори змагань – управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації та Львівська обласна федерація лижного спорту.

Всього у змаганнях взяли участь 63 юних спортсмени, проводився чемпіонат у п’яти вікових групах.

Так, чемпіонами Львівської області з лижних гонок у різних вікових групах стали: Ігор Вишневський, Володимир Козловський, Анатолій Підгребельний, Анастасія Савків, Надія Маланчук, Юрій Бень, Дарина Чос (Львівська ДЮСШ №6), Назар Запотічний, Роман Петричка, Тарас Гривняк, Віталій Кот, Данило Сенюк, Софія Гривняк, Катерина Ніколаєнко (ДЮСШ “Юність”, Пустомитівський район).