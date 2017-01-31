У Бориславі мало не згорів «Мерседес»

Вогнеборці врятували автівку від знищення

31 січня о 00:47 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Борислав. Як поінформувало Головне управління ДСНС України у Львівській області, займання сталося на вул. Міцкевича, в автомобілі «Mercedes С200». На місце події оперативно виїхало пожежно-рятувальне відділення 6 ДПРЧ м. Борислав. Завдяки злагодженим діям вогнеборців займання вдалося швидко ліквідувати, запобігши повному згоранню автомобіля.

Пожежу локалізовано о 00:54 та ліквідовано о 00:55. Вогнем знищено моторний відсік і передні колеса, пошкоджено салон автомобіля.

Причину займання встановлюють. Постраждалих на місці події немає.