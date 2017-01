Щоб отримати американську візу, необхідно пройти особисте інтерв’ю в консульстві США

Особисте інтерв’ю відтепер є обов’язковим для оформлення американської візи

У зв’язку з оприлюдненням указу Президента США «Захист нації від в’їзду іноземних терористів до Сполучених Штатів» (PROTECTING the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States) від 27.01.2017 р., Департамент консульської служби МЗС України повідомляє, що статтею 8 Указу вводиться обов’язковість особистого інтерв’ю в консульській установі США для аплікантів, термін дії попередньої американської візи яких закінчився більш ніж рік тому, перед датою подання документів на наступну візу.

Водночас оформлення американських віз громадянам України протягом року після закінчення терміну дії попередньої візи відбувається без проведення особистого інтерв’ю.

Оформлення віз для в’їзду до США громадянам України, які вперше подають документи на американську візу, або термін дії попередньої візи в яких закінчився понад рік тому, відбувається за умови особистої присутності в консульстві США та проведення співбесіди з уповноваженим працівником американського консульства.