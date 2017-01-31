Шевченкова поезія у Львові зазвучить арабською 

У четвер, 2 лютого, у Львівській обласній філармонії відбудеться презентація нового альбому Зейни Бархоум “Alcantara II”. Родзинкою вечора стане прем’єра пісні на слова Тараса Шевченка “Реве та стогне Дніпр широкий” арабською мовою.

Про це повідомила директор департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА Христина Береговська.

“Ця подія не лише дасть змогу львів’янам оцінити оперний талант співачки, а й означить дуже важливу дату – 25-річчя з дня встановлення дипломатичних відносин між Україною та Йорданією”, – розповіла Христина Береговська.

Зейна Бархоум – музична зірка Йорданії, яка співала у Відні та Лондоні, в Парижі і Римі, та на найкращих сценах Європи. На концерті у Львові вона виступить разом з сирійським тенором Басемом Алкоуром та Академічним симфонічним оркестром Львівської філармонії під диригуванням Лоренцо Таціері (Італія).

У програмі вечора – шедеври Жоржа Бізе, Джузеппе Верді, Франца Шуберта, Джоаккіно Россіні та все різноманіття європейської оперної класики. Для контрасту прозвучать і арабські пісні.

Концерт відбудеться за сприяння Посольства України в Йорданії. Початок о 19:00.