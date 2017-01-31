Роман Грицевич очолив федерацію дзюдо Львівщини

У Львівській міській раді відбулась звітно-виборча конференція федерації дзюдо Львівської області, на якій обрали нового президента

Ним став депутат Львівської міської ради Роман Грицевич.

На конференції Роман Грицевич озвучив власне бачення розвитку федерації дзюдо. У своїй промові він зупинився на кількох аспектах: конкурентноздатності спортсменів Львівщини на загальноукраїнському рівні, розвитку дитячо-юнацького спорту та його кадровому резерві, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченні федерації.

«У кожному цьому пункті є три складові: проведення аналізу, визначення проблем та шляхів їх вирішення. Не секрет, що федерація дзюдо потребує підтримки збоку держави. Особливо, це стосується дитячого та юнацького спорту, щоб юні дзюдоїсти мали досягнення не тільки в нашій області, а й на всеукраїнському і міжнародному рівнях. У будь-якому виді спорту є свої меценати, спонсори, тому їх треба шукати більш активно, запрошувати, щоб вони могли профінансувати хоча б частково потреби спортсменів», – зазначив він.

Зі слів тренерів федерації, львівські секції дзюдо гостро потребують оновлення матеріально-технічної бази, а також побудови спеціалізованого залу.

«Торік у нас були свої призери, чемпіони у всіх вікових групах. Нещодавно у Львові проходив чемпіонат України серед кадетів. Команда Львівщини посіла друге місце, – розповів Олександр Бавшин, старший тренер федерації дзюдо. – Серед чоловіків підтримав свій статус чемпіона Сергій Дребот. Серед жінок у минулому році було 15 призерок чемпіонатів України, Європи, 3 чемпіонки України і є чемпіонка Європи. Наша гордість – багаторазова чемпіонка Кубка Європи Василина Кириченко».

На наступному засіданні переоберуть президію федерації Львівщини.