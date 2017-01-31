Роман Береза очолив Центр народної творчості і культурно-освітньої роботи

Керівником КЗ ЛОР «Львівський обласний центр народної творчості і культурно-освітньої роботи» призначили Романа Березу

Таке рішення депутати Львівської обласної ради ухвалили сьогодні, 31 січня, під час пленарного засідання. «За» проголосувало 48 обласних обранців.

Нагадаємо, Роман Береза став переможцем відкритого конкурсу на цю посаду.

Довідка. Береза Роман Павлович – громадянин України, повна вища освіта за спеціальністю «Культурно-освітня робота», вчене звання – доцент кафедри філософії і політології, кандидат педагогічних наук зі спеціальності теорія і методика виховання.

Стаж роботи у сфері культури – 28 років.