Поліція просить допомоги у пошуку водія, який на смерть збив 22-річного юнака і втік

Яворівські правоохоронці просять громадян допомогти встановити обставини дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої помер 22 річний чоловік.

Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської області.

У селі Карачинів Яворівського району 25 січня близько 01.15 місцевий мешканець виявив на дорозі свого 22-річного сусіда, який був у непритомному стані. Молодий чоловік помер до приїзду карети швидкої медичної допомоги.

Судово-медична експертиза встановила, що тілесні ушкодження, які спричинили смерть потерпілого, могли бути заподіяні внаслідок наїзду транспортного засобу.

Правоохоронці просять зголоситись на оперативну лінію «102» або за номером телефону 0673535819 усіх, хто був очевидцем цієї події або може допомогти встановити обставини наїзду на пішохода.