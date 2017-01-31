Окупанти обстріляли околиці Авдіївки з «Градів»

Сьогодні вночі російсько-окупаційні війська обстріляли околиці населеного пункту Авдіївка із реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град»

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Є інформація про руйнування та пожежу в житловому районі міста. Пошкоджено кілька будинків. За попередніми даними, є поранені серед місцевого населення. Інформацію уточнюють.

За даними прес-центру штабу АТО, минулої доби, 30 січня 2017 року, найнапруженішою залишається ситуація на Донецькому напрямку саме в районі Авдіївки. Тут російсько-окупаційні війська застосовували 152 та 122 міліметрову артилерію, 120 та 82-міліметрові міномети, гранатомети і стрілецьку зброю. Крім того, вночі окупанти здійснили чергову спробу штурму наших позицій, яку було відбито.

Із тих самих видів озброєння російсько-окупаційні війська багаторазово обстрілювали Зайцеве, Троїцьке, Кам’янку, Новотроїцьке Луганське, Невельське та Опитне. По Пісках та Авдіївці протягом дня вогонь вели танки.

На Маріупольському напрямку зі 152 та 122 міліметрової артилерії загарбники вели вогонь по Водяному та Красногорівці. З мінометів різних калібрів обстрілювали Новотроїцьке, Красногорівку, Новогригорівку, Талаківку та Лебединське. З гранатометів та стрілецької зброї – Павлопіль, Талаківку, Лебединське, Гнутове, Широкине та Водяне. По Новогригорівці вела вогонь БМП противника.

На Луганському напрямку з мінометів обстріляно Троїцьке, Попасну Новоолександрівку. З гранатометів – Новозванівку та Станицю Луганську.

Загалом за добу зафіксовано 71 обстріл. На жаль, троє наших військових загинуло, двадцятьох поранено і чотирьох травмовано.