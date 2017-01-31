На трасі Київ – Чоп під колеса “Рено Кенго» потрапив велосипедист

Потерпілого госпіталізували в реанімаційне відділення Миколаївської центральної районної лікарні

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 30 січня, о 18.00, на автодорозі Київ – Чоп поблизу села Заклад Миколаївського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Рено Кенго», 64-річний мешканець Жидачева, рухався у напрямку Стрия і скоїв наїзд на велосипедиста, 52-річного мешканця одного з сіл району.

Унаслідок ДТП велосипедист отримав «політравму», госпіталізований в реанімаційне відділення центральної районної лікарні.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.