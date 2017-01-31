На Львівщині затримали зловмисника, який вкрав з автомобіля акумулятор та магнітолу

У Жовківське відділення поліції 30 січня по допомогу звернувся 49-річний львів’янин. Чоловік повідомив, що в одному з сіл району вночі з його автомобіля було викрадено акумулятор та магнітолу.

Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий 23-річний мешканець села. У нього поліцейські виявили та вилучили речові докази.

Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської області.

Наразі правоохоронці перевіряють причетність зловмисника до скоєння інших злочинів. Вирішується питання правової кваліфікації злочину згідно норм Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії.