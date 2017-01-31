На Львівщині за зберігання наркотиків судитимуть жінку

У мешканки Кам’янка-Бузького району правоохоронці вилучили та відправили на експертизу речовину, схожу на рослини коноплі. Експерти встановили – це канабіс.



Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Минулого місяця працівники Кам’янка-Бузького відділу поліції провели санкціонований обшук у господарстві 33-річного мешканця одного з сіл району, під час якого у його 29-річної співмешканки було виявлено подрібнену речовину зеленого кольору, схожу на рослини коноплі.

Невідому речовину правоохоронці вилучили та відправили на експертизу.

Експерти встановили, що вилучена речовина є канабісом – особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонений.

Особі, яка зберігала наркотичні речовини, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.