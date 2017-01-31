На Львівщині впродовж п’яти років хочуть облаштувати близько 600 спортивних майданчиків

Депутати Львівської обласної ради проголосували за обласну програму «Спортивний майданчик на 2017-2021 роки»

З обласного бюджету на зазначену програму цьогоріч буде скеровано 21 млн грн. Відповідне рішення ухвалили під час сесійного засідання сьогодні, 31 січня.

Усього впродовж 5 років планується облаштувати в містах, селищах і селах області близько 600 сучасних спортивних майданчиків. Зокрема, майданчики з тренажерним обладнанням, зі штучним та «наливним» покриттям. Також у рамках програми передбачено заміну штучного покриття на майданчиках, термін експлуатації яких перевищив 10 років.

Відтак тепер упродовж місяця місцеві органи влади мають надати управлінню фізичної культури та спорту свої пропозиції щодо формування переліку місць облаштування спортивних майданчиків.

Програма також пропонує, щоб органи місцевого самоврядування забезпечили облаштування основи для проведення монтажу покриття та встановлення обладнання терміном до 1 вересня.