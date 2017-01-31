На Львівщині під колеса автобуса потрапив велосипедист

Унаслідок ДТП 42-річний мешканець села Рудники госпіталізований з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій грудної клітки, тупа травма живота»

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 30 січня о 7.30 в селі Рудники Миколаївського району.

Як попередньо з’ясували правоохоронці, водій маршрутного автобуса «Еталон», 56-річний мешканець одного з сіл Миколаївського району, здійснив наїзд на велосипедиста, 42-річного місцевого мешканця.

Чоловіка з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій грудної клітки, тупа травма живота» госпіталізовано в хірургічне відділення центральної районної лікарні.

Правоохоронці з’ясовують обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.