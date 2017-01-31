На Львівщині оголошуватимуть жалобними дні поховання загиблих бійців АТО

Памʼять загиблих бійців АТО у день їхнього похорону вшановуватимуть оголошенням дня жалоби в населеному пункті, де проживав загиблий

Відповідне рішення «Про вшанування пам’яті учасників Антитерористичної операції на сході України, які загинули захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України» ухвалили сьогодні, 31 січня, під час сесії Львівської обласної ради.

«У День жалоби за учасником антитерористичної операції необхідно приспустити Державний прапор України на всіх державних установах та обмежити проведення розважальних заходів», – зазначено в рішенні. Воно має рекомендаційний характер, утім депутати сподіваються, що органи місцевого самоврядування свідомо та відповідально поставляться до його виконання.

«Останні події в Авдіївці – важке нагадування кожному, хто про це забув: війна триває, гинуть наші бійці, і це стосується кожного. Тож тут, на мирній Львівщині, відмовитися від танців і співів, публічних розваг – це найменше, що ми можемо зробити, щоб вшанувати памʼять загиблого героя, коли його проводжають в останню путь», – заявив ініціатор ухвали депутат Львівської облради Василь Масний.