Місто виставило на аукціон сім приміщень (перелік, адреси)

Управління комунальної власності Львівської міської ради виставило на продаж з аукціону сім об’єктів малої приватизації комунальної власності Львова. Аукціон відбудеться 24 лютого. Кінцевий строк прийому заяв для участі в аукціоні – 21 лютого.
Про це інформує прес-служба ЛМР.
Зокрема, на аукціон виставлено такі об’єкти:
|Адреса об’єкта приватизації
|Поверхо-вість
|Площа (кв. м)
|Початкова ціна продажу з ПДВ (грн.)
|Гарантійний внесок (10% від початкової вартості продажу), грн. без ПДВ
|Балансоутримувач
|вул. Є.Коновальця, 88
|1-й поверх, мезонін, підвал
|250,80
|5 677 440,00
|567 744,00
|ЛКП «Львівський ліхтар»
|вул. С.Бандери, 2
|цокольний поверх
|121,10
|1 743 300,00
|174 330,00
|ЛКП «Цитадель-Центр»
|вул. П.Грабовського, 6-а
|напівпідвал
|25,40
|234 600,00
|23 460,00
|вул. Валова, 19
|1-й поверх
|30,80
|565 800,00
|56 580,00
|ЛКП «Старий Львів»
|вул. Шептицьких, 22
|підвал
|23,10
|151 920,00
|15 192,00
|ЛМКП «Айсберг»
|вул. Я.Раппапорта, 27
|цокольний поверх
|159,80
|1 165 900,00
|116 590,00
|ЛКП «Янів-405»
|вул. Сінна, 14
|1-й поверх
|78,20
|342 344,40
|34 234,40
|ЛКП «Балатон-409»
Кінцевий строк прийому заяв для участі в аукціоні – 21 лютого. Особи, які подали заяви та документи на участь в аукціоні, зобов’язані до 23 лютого, до 16.00 включно укласти договір про участь в аукціоні з ПП «Фірма СОМГІЗ» (м. Львів, вул. Академіка А.Сахарова, 46-а; тел. (032 ) 244 30 91; 244 30 92)
Ознайомитися з об’єктами можна за місцем їх розташування в робочі дні. Отримати інформацію можна в балансоутримувача за вказаними телефонами та в управлінні комунальної власності Львівської міської ради за телефоном: (032) 297 55 18, (032) 235 50 26 з 10.00 год до 17.00 год.
Аукціон відбудеться 24 лютого за адресою: м. Львів, пл. Ринок,1, 2-й поверх, велика сесійна зала, 11.00 год. Присутність претендентів на участь в аукціоні на реєстрації обов’язкова.
Перелік документів: http://mayno.lviv.ua/files/imce/perelik_dokumentiv_3.pdf та умови продажу: http://mayno.lviv.ua/files/imce/umovy_prodazhu_4.pdf
Детальніша інформація – на сторінці управління комунальної власності: http://mayno.lviv.ua/novyny/prodazh-mayna-v-galyckomu-ta-shevchenkivskomu-rayonah