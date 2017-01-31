Місто виставило на аукціон сім приміщень (перелік, адреси)

Управління комунальної власності Львівської міської ради виставило на продаж з аукціону сім об’єктів малої приватизації комунальної власності Львова. Аукціон відбудеться 24 лютого. Кінцевий строк прийому заяв для участі в аукціоні – 21 лютого.

Про це інформує прес-служба ЛМР.

Зокрема, на аукціон виставлено такі об’єкти:

Адреса об’єкта приватизації Поверхо-вість Площа (кв. м) Початкова ціна продажу з ПДВ (грн.) Гарантійний внесок (10% від початкової вартості продажу), грн. без ПДВ Балансоутримувач вул. Є.Коновальця, 88 1-й поверх, мезонін, підвал 250,80 5 677 440,00 567 744,00 ЛКП «Львівський ліхтар» вул. С.Бандери, 2 цокольний поверх 121,10 1 743 300,00 174 330,00 ЛКП «Цитадель-Центр» вул. П.Грабовського, 6-а напівпідвал 25,40 234 600,00 23 460,00 вул. Валова, 19 1-й поверх 30,80 565 800,00 56 580,00 ЛКП «Старий Львів» вул. Шептицьких, 22 підвал 23,10 151 920,00 15 192,00 ЛМКП «Айсберг» вул. Я.Раппапорта, 27 цокольний поверх 159,80 1 165 900,00 116 590,00 ЛКП «Янів-405» вул. Сінна, 14 1-й поверх 78,20 342 344,40 34 234,40 ЛКП «Балатон-409»

Кінцевий строк прийому заяв для участі в аукціоні – 21 лютого. Особи, які подали заяви та документи на участь в аукціоні, зобов’язані до 23 лютого, до 16.00 включно укласти договір про участь в аукціоні з ПП «Фірма СОМГІЗ» (м. Львів, вул. Академіка А.Сахарова, 46-а; тел. (032 ) 244 30 91; 244 30 92)

Ознайомитися з об’єктами можна за місцем їх розташування в робочі дні. Отримати інформацію можна в балансоутримувача за вказаними телефонами та в управлінні комунальної власності Львівської міської ради за телефоном: (032) 297 55 18, (032) 235 50 26 з 10.00 год до 17.00 год.

Аукціон відбудеться 24 лютого за адресою: м. Львів, пл. Ринок,1, 2-й поверх, велика сесійна зала, 11.00 год. Присутність претендентів на участь в аукціоні на реєстрації обов’язкова.

Перелік документів: http://mayno.lviv.ua/files/imce/perelik_dokumentiv_3.pdf та умови продажу: http://mayno.lviv.ua/files/imce/umovy_prodazhu_4.pdf

Детальніша інформація – на сторінці управління комунальної власності: http://mayno.lviv.ua/novyny/prodazh-mayna-v-galyckomu-ta-shevchenkivskomu-rayonah