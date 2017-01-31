МІП просить адміністрацію Facebook допомогти боротися з фейками

Міністерство інформаційної політики України звернулося до адміністрації Facebook щодо запровадження антифейкових механізмів в українському сегменті соціальної мережі

МІП просить адміністрацію соцмережі виділити команду, яка спільно з українським відомством розробить механізми боротьби з фейковими новинами.

«Ми проаналізували інтернет-простір. І, врахувавши запити користувачів, звернулися до керівництва соціальної мережі Facebook із проханням розробити механізм боротьби з фейковими новинами для українців за аналогією до інших країн. У свою чергу, МІП готове сприяти процесу за вказівками адміністрації мережі», – прокоментував звернення міністр інформаційної політики України Юрій Стець.

За його словами, соціальна мережа в Україні набуває все більшої популярності серед користувачів, а також є джерелом інформації для багатьох ЗМІ. Тому українці, у свою чергу, теж мають право отримувати точну та правдиву інформацію в Facebook.

Нагадаємо, нещодавно адміністрація Facebook анонсувала запровадження антифейкових механізмів у США та Німеччині. Вони надаватимуть користувачам можливість позначати новини як ненадійні для подальшого їх розгляду спеціалізованою агенцією.

Звернення надіслано англійською мовою.