Майже 100 млн. грн. – на діагностику онкозахворювань

Сьогодні, 31 січня, на сесії Львівської облради внесено зміни до показників обласного бюджету на 2017 рік, – повідомляє прес-служба ЛОДА

Зокрема, додатково зараховано до спецфонду обласного бюджету 95 млн. 757 тис. грн., які сформовані з невикористаних іншими областями коштів Світового банку, і перехідних залишків, які мали з минулого року.

За словами в.о. директора департаменту охорони здоров’я Ірини Микичак, завдяки цьому рішенню фінансування заходів, передбачених проектом Світового банку «Онкопревенція та впровадження ефективних протипухлинних технологій у Львівській області», розпочнуть уже з лютого.

«Це насамперед придбання магнітно-резонансного томографа для обласного діагностичного онкологічного центру (38 млн. грн.), кольпоскопів для шести скринінгових центрів та мікроскопів всіх цитологічних лабораторій (4,5 млн. грн.), майже мільйон комплектів для гінекологічного обстеження усіх жінок області (7,5 млн грн) і медичне обладнання компанії Siemens (40,5 млн грн) для шести міжрайонних скринінгових центрів, а також гінекологічні крісла, операційні столи, лампи (3,2 млн грн.)», – повідомила посадовець.

Планується скерувати на навчання і медичних працівників (1,6 млн грн.).