Львівському театру бракує “автографа” Синютки для отримання нового статусу

Львівський драматичний театр імені Лесі Українки звернувся з відкритим листом до голови ЛОДА Олега Синютки з проханням якнайшвидше підписати документ щодо надання театру статусу «академічного».

Працівники театру вважають, що набуття статусу академічного театру дозволить вирішити частину з тих проблем, з якими театр зіткнувся зараз. А для цього бракує лише підпису голови ЛОДА під відповідним документом.

Подаємо текст листа повністю.

Відкритий лист голові Львівської обласної державної адміністрації

Вельмишановий пане голово!

Колектив Львівського драматичного театру імені Лесі Українки висловлює своє занепокоєння з приводу ситуації, в котрій ми перебуваємо на даний момент у зв’язку із затриманням підписання документів щодо надання нашому театру статусу «академічного».

Ми багато працювали для того, аби наблизитись до отримання статусу «академічного». Дуже хочемо, аби ви розуміли, в яких непростих умовах відбувається ц яробота. Ми знаходимось в ситуації, де нема механізмів співпраці державного театру із незалежними митцями, недержавними структурами, громадськими організаціями. Відтак, дуже важко налагоджувати, а головне, підтримувати співпрацю. В погано опалюваних приміщення незатишно працювати, глядачам дуже незручно сидіти на твердих кріслах, а в прекрасний внутрішній дворик страшно запросити гостей, бо з аварійних стін може в будь-який момент впасти цеглина. Низька заробітна плата спричиняє постійну плинність кадрів. Молодих, талановитих, ініціативних людей, котрі практично працюють на голому ентузіазмі, ще дуже недовго триматиме їх запал. Вважаємо, що набуття статусу академічного театру дозволить вирішити частину з тих проблем, з якими театр зіткнувся зараз. В отриманні статусу ми заручились підтримкою депутатів Львівської міської ради, пройшли фінансову перевірку, Міністерство культури чекає документів з Вашим підписом, аби остаточно погодити для нашого театру статус «академічного», в бюджет міста уже закладено фінансування нашого театру в оновленому статусі. Відтак, аби не марними були зусилля нашого колективу, усіх партнерів, просимо Вас пришвидшити розгляд цього питання , оскільки затримання загрожує тим, що змін, котрі, ми сподіваємось, стануться з набуттям нового статусу, нам доведеться чекати ще цілий рік.

Сподіваємось на вашу відповідальність!

З повагою, колектив театру

Під відкритим листом підписалися понад двадцять працівників Театру ім. Лесі Українки

Львівський драматичний театр імені Лесі Українки (Львівський муніципальний театр, Театр Західного оперативного командування, Драматичний театр Прикарпатського військового округу, Російський драматичний театр Радянської армії) — розташований у Львові на вулиці Городоцькій, 36, в історичній будівлі, яка перебуває в аварійному стані. Початково це був «Католицький дім», зведений 1911 року за храмом святої Анни за проектом архітекторів І. Кендзерського та А. Опольського.

Театр був створений у січні 2008 року як Муніципальний театр, на базі театру Західного оперативного командування.

21 квітня 2011 року Львівська міська рада перейменувала Муніципальний театр на Львівський драматичний театр імені Лесі Українки. (З Вікіпедії)