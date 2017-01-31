Львівських школярів запрошують до участі в конкурсі “Всеукраїнський юнацький водний приз 2017”

Конкурс відкритий для всіх проектів, які стосуються водної тематики



Розпочався прийом робіт на конкурс “Всеукраїнський юнацький водний приз 2017” – національний етап Міжнародного конкурсу “Stockholm Junior Water Prize”.

Про це повідомляє Освітній портал Львівщини.

У конкурсі можуть брати участь учні середніх шкіл, ліцеїв, коледжів (окрім вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації) – молодь віком від 15 до 20 років. Конкурс відкритий для всіх проектів, які торкаються водної тематики. Основні критерії визначення переможця – самостійність виконання, глибина досліджень і новизна прийнятого технічного рішення.

Для участі у конкурсі необхідно заповнити та надіслати документи в електронному вигляді або звичайною поштою не пізніше 20 лютого 2017 року. Пакет документів та порядок оформлення конкурсних проектів можна знайти в Положенні про конкурс.

Національний фінал конкурсу відбудеться на базі хіміко-технологічного факультету НТУУ “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” 18-21 квітня 2017 року з офіційним нагородженням фіналістів у Посольстві Королівства Швеції в Україні.

Зазначимо, що в Україні конкурс “Всеукраїнський юнацький водний приз” проводиться з 2003 року. На сьогодні в ньому вже взяло участь понад 1 500 учасників серед шкільної молоді з усіх регіонів країни.

Основна мета конкурсу – залучення молоді до вирішення проблем збереження та раціонального використання водних ресурсів.

Контактна інформація:

Координатор конкурсу ВЮВП – Оксана Денис. Тел.: (032) 260-21-89, (067) 673-46-44. Е-mail: sjwp.ua@gmail.com.

Поштова адреса: УВТ “WaterNet”, вул. Саксаганського, 123, оф. 4, м. Київ, Україна, 01032