Львівське відділення НОК просить відзначити Мирослава Герцика «За відданість спорту»

Громадська організація «Відділення Національного Олімпійського Комітету України у Львівській області» з ініціативи її керівника Юрія Турянського звернулася до НОК з проханням нагородити видатного діяча суспільного-політичного життя, авторитетного і заслуженого фахівця Мирослава Герцика почесною відзнакою «За відданість спорту».

«Відділення НОК України у Львівській області спільно з усією спортивною громадськістю просить розглянути кандидатуру Герцика Мирослава Степановича у номінації «За відданість спорту», – йдеться в офіційному зверненні до Національного Олімпійського Комітету України, підписаному головою відділення НОК у Львівській області Юрієм Турянським.

Нагороду «За відданість спорту» вручають на щорічній урочистій академії, що її проводить НОК України. Під час цієї церемонії вручають нагороди найкращим спортсменам держави, найавторитетнішим тренерам, заслуженим діячам спорту тощо.

Довідка:

Мирослав Герцик народився 6 грудня 1935 року у м. Болехові (Івано-Франківська обл.). Був одним із найкращих веслярів України у 60-их років, став засновником знаменитої Львівської школи веслярства. Виховав 12 майстрів спорту міжнародного класу і 50 майстрів спорту, чимало з яких були чемпіонами СРСР, Європи і світу. У 1992-2007 рр. працював ректором Львівського Державного інституту фізичної культури. Під керівництвом Мирослава Степановича єдиний спеціалізований ВНЗ спортивного профілю Західної України отримав статус університету. Упродовж 2009-2010 рр. Мирослав Герцик виконував обов’язки голови відділення НОК у Львівській області. Сьогодні М. Герцик є почесним ректором ЛДУФК, де продовжує викладацьку роботу на кафедрі олімпійської освіти. Крім того, є одним із керівників Конгресу української інтелігенції Львівщини.