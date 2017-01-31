Львів’ян запрошують на ексклюзивний проект від Collegium Musicum та італійської піаністки Ольги Здоренко

Чи знаєте Ви, що у Львові жив син одного із найвідоміших композиторів світу Вольфґанґа Амадея Моцарта? Так, півтора сторіччя тому тут жив і творив син Моцарта — Ксавер. Поки що маловідома, але яскрава візитівка Львова. Місто XIX сторіччя надихало його кілька десятків років. Італійська піаністка Ольга Здоренко та камерний оркестр Collegium Musicum 7 лютого у Львівській обласній філармонії подарують вам вечір вишуканої аристократичної музики, створеної у Львові. У програмі – музика сина Вольфганга Амадея Моцарта Франца Ксавера, який довгий час жив і працював у Львові.

Довкола Зальцбурґа і Відня виріс справжній культ Моцарта, феноменальний у всіх можливих сферах. На черзі – Львів.