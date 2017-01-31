Львів’ян просять обережно ходити під дахами – падають бурульки

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, завтра на дорогах Львова й області – ожеледиця

Також на завтра і найближчі дні синоптики прогнозують потепління, тому мерія закликає містян бути обережними біля будинків, адже з дахів можливі зсуви снігу та падіння бурульок.

«Через температурні перепади на дахах будівель утворюються нагромадження снігу та крижані бурульки. Танучи, вони можуть ламатися і падати, і цим становити небезпеку для пішоходів. Особливу небезпеку вони становлять у старих кварталах міста, де тротуари безпосередньо прилягають до будинків. Тому закликаємо мешканців міста бути обережними», – наголошують в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

Аби вберегтися від падіння снігу з дахів чи крижаних бурульок, мешканцям радять дотримуватись основних правил безпеки:

– проходячи повз будинки чи високі дерева, переконайтеся у відсутності загрози падіння скупчень снігу чи льодових наростів;

– не ходіть під дахом будівель та інших споруд, а також під балконами, обирайте найбільш безпечний маршрут руху вулицями міста;

– не заходьте за межі встановлених огорож, а в місцях їх відсутності самі звертайте увагу на наявність небезпечних утворень з криги та снігу на дахах будинків та оминайте їх;

– власникам автотранспорту не слід припарковувати свої машини біля будинків;

– обов’язково попереджайте дітей про небезпеку падіння снігу та бурульок.

Завтра, 1 лютого, у Львові синоптики прогнозують погоду без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 2 – 4° морозу, вдень 1 – 3° тепла.

2 лютого очікується вночі без істотних опадів, вдень часом опади, переважно у вигляді дощу, місцями ожеледь. Вночі та вранці подекуди туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 0 – 5° морозу, вдень 1 – 6° тепла.

3 лютого прогнозують уночі помірні, вдень місцями невеликі опади, переважно у вигляді дощу. Місцями ожеледь. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2 – 7° тепла.

4 – 5 лютого – без істотних опадів. Температура повітря вночі від 3º морозу до 3° тепла, вдень 1 – 6° тепла.