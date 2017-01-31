Львів’ян і мешканців області запрошують долучитися до створення гасла та логотипу Львівщини

Представників громадськості запрошують долучитися до створення гасла та логотипу для Львівської області. Про це повідомили у департаменті міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва Львівської обласної державної адміністрації.

Як зазначили у департаменті, гасло та бренд області сприятиме позиціюванню території як в Україні, так і за кордоном, а також – залученню інвестицій, і розвитку туристичного, інвестиційного та зовнішньоекономічного іміджу Львівщини. До слова, Львівщина має шанс стати однією з перших областей в Україні, що отримає свій унікальний символ та гасло.

Впродовж місяця мешканців області просять долучатися до формування технічного завдання – вимог до розробки символу та гасла Львівщини. А також просять визначити який образ повинен бути закладений у логотип – ілюстрація чи абстракція, яким кольорам віддати перевагу та яке гасло обрати.

Після цього Львівська ОДА проведе закупівлю послуги зі створення символу Львівщини через систему електронних закупівель Prozorro – в аукціоні переможцем стане та компанія, яка запропонує найнижчу ціну та пройде усі кваліфікаційні умови.

Свої ідеї варто надсилати на електронну пошту promotion.loda@gmail.com, у темі вказавши “Львівщина”, до 23:59 28 лютого 2017 року.