Ландшафтні парки Львівщини на 2017 рік отримають 1006,9 тис. грн

Депутати Львівської обласної ради підтримали Обласну програму забезпечення діяльності регіональних ландшафтних парків Львівщини на 2017-2012 роки

Відповідне рішення ухвалили під час сесії облради сьогодні, 31 січня.

Програма передбачає забезпечення реалізації на обласному рівні організаційно-технічних і фінансово-економічних заходів, спрямованих на забезпечення діяльності спеціальних адміністрацій регіональних ландшафтних парків.

Зокрема, йдеться про «Надсянський» ландшафтний парк (Турківський район), «Верхньодністровські Безкиди» (Старосамбірський район) та «Равське Розточчя» (територія Яворівського та Жовківського районів).

Основними завданнями парків є організація та проведення заходів зі збереження біотичного та ландшафтного різноманіття, створення умов для ефективного туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах та сприяння освітньо-виховній роботі.

Загальна сума фінансування адміністрацій цих парків на 2017 рік становить 1006,9 тис. грн., з них 896,9 тис грн. – з обласного бюджету.