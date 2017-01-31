Книголюбів запрошують перевірити себе на знання міста Лева

У Львові відбудуться лекції, квести та забави з нагоди виходу путівника «Львів – місто натхнення. Література»

2 та 3 лютого у книголюбів буде чудова нагода перевірити себе на знання міста Лева. У мистецькому закладі «Дзига» пройде академічний четвер і популярна п’ятниця з нагоди виходу путівника «Львів – місто натхнення. Література». На відвідувачів чекають лекції, квести, забави із літмапінгом, цитатами та історичними фактами. Про це інформує сайт МО “Дзиґа”.

Початок зустрічей – о 18:00. Вхід – вільний.

2015 року Львів увійшов до світової Мережі креативних міст – UNESCO Creative Cities Network, отримавши почесний титул «Місто літератури». А на початку 2017-го у Львові вийшов друком перший ілюстрований літературно-енциклопедичний путівник «Львів – місто натхнення. Література».

«Задум книги, яку ми підготували до річниці здобуття титулу, полягав у тому, щоб занурити читача у світ минулої та сучасної літератури Львова, щоб чіткіше навести на мапі міста літературні місця й маршрути, – пояснює упорядниця путівника Ольга Муха. – Ця книга є мозаїкою з імен, вулиць, кам’яниць, подій та, безперечно, текстів… Характерних цитат і невеликих творів, які передають вдачу Міста, – цинічного й романтичного, неймовірно чуттєвого та подекуди жорстокого, трохи зухвалого, часто гонорового, невдячного й відданого, словом, усякого».

«Львів – місто натхнення. Література» – ілюстрований літературно-енциклопедичний путівник, що з’явився у «Видавництві Старого Лева» з ініціативи Офісу «Львів – Місто літератури ЮНЕСКО» та підтримки управління культури Львівської міської ради. Тут під однією обкладинкою читач знайде «10 натхнень Львова»: кого, як та за яких обставин надихає місто; опис культурних локацій Львова, де черпали натхнення та матеріал для роботи десятки відомих українських (й не тільки) літераторів; та інформацю про них – поетів та письменників, – що творили й творилися Львовом впродовж різних епох та культур. А ще – приємний бонус – мапу з літературною інфраструктурою Львова: бібліотеками, книгарнями, пам’ятниками та будинками, де мешкали відомі письменники.

Презентації книги відбудуться:

2 лютого – 18:00 – майже академічна дискусія «Як писати (про) літературу?». «Дзиґа», ІІ пов. (вул.Вірменська 35, Львів). Дискутують: Оксана Дарморіз, Катя Міхаліцина, Данило Ільницький, Христина Назаркевич, Богдан Тихолоз, Андрій Дрозда. Модерує Ольга Муха

3 лютого – 18:00 – презентація-гра «Львів – місто натхнення. Література». «Дзиґа», ІІ пов. (вул.Вірменська 35, Львів). Забави з літмапінгом, цитатами й історичними фактами. Розіграш книги та інших призів.