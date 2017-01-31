Гройсман закликав Садового «тримати слово»

Володимир Гройсман звернувся до мера Львова Андрія Садового із закликом оперативно діяти, щоб вирішити проблеми зі сміттям у місті

Про це прем’єр-міністр написав на своїй facebook-сторінці. «Під час мого візиту до Львова було прийнято рішення про передачу Львову земельної ділянки під новий сміттєвий полігон і сміттєпереробний завод. Голова Львівської ОДА Олег Синютка проінформував мене, що вчора відповідне рішення ним підписане. Дякую Олегу Синютці. Тримаємо слово! Ще раз хочу звернутись доАндрій Садовий – прошу також діяти оперативно і тримати слово. Проблеми будуть вирішуватися значно легше, якщо йти до людей і з ними говорити відверто та щиро», – зазначив Гройсман.

Своєю чергою, міський голова Львова Андрій Садовий учора на facebook-сторінці розповів, що робитиме місто після рішення виділити ДГХП «Сірка» під полігон для твердих побутових відходів. За його словами, тепер проведуть «ґрунтовне вивчення та незалежну експертизу всіх екологічних, геологічних та промислових аспектів ділянки». За це візьметься створена вчора науково-експертна група на чолі з академіком Ігорем Юхновським (заступники – проф. Юрій Зима, керівник Департаменту ЖКГ Сергій Бабак). Її завдання – дати фахову та вичерпну відповідь на запитання, які саме об’єкти ТПВ можна будувати на цій ділянці, зокрема, чи можна там будувати полігон для захоронення ТПВ. Термін подачі висновків – до 13 лютого 2017 року.



Зауважимо, вчора голова Львівської ОДА Олег Синютка підписав розпорядження про передачу львівському КП «Збиранка» земельної ділянки в Яворівському районі для будівництва комплексу з утилізації та переробки ТПВ. Однак Яворівська районна рада вчора на своєму позачерговому засіданні ухвалила звернення до президента України, Кабінету Міністрів, Верховної Ради та Львівської ОДА з проханням не розміщувати на території району сміттєпереробний завод.

Нагадаємо, 25 січня на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, яке скликав Олег Синютка, пообіцяли впродовж тижня вивезти сміття, що накопичилось на території Львова. Для цього уклали відповідні угоди з полігонами твердих побутових відходів (ТПВ) області.

Критична ситуація зі сміттям у Львові стала однією з тем робочої зустрічі глави держави з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом. Порошенко доручив уряду вжити невідкладних заходів для вирішення проблеми вивезення сміття зі Львова зараз, а також на тривалу перспективу. Проблему львівського сміття обговорив з головою ЛОДА минулого вівторка прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. За участі віце-прем’єр-міністра України Володимира Кістіона він провів робочу зустріч з Синюткою, на якій і було обговорено ситуацію з утилізацією твердих побутових відходів у Львові.