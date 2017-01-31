Гройсман відвідав Авдіївку

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман сьогодні відвідав Авдіївку, де провів засідання оперативного штабу з урегулювання надзвичайних ситуацій

На засіданні також були присутні віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко і голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.

На нараді заслухали керівників Донецької обласної державної адміністрації та керівників усіх служб міста.

Ситуація в місті залишається складною, але контрольована. Вдається зберігати тепло у будинках, але відновлення постачання електроенергії неможливе без припинення вогню.

Прем’єр-міністр доручив соціальним службам відвідати усіх людей похилого віку і за потреби забезпечити їх гарячим харчуванням.

Оскільки сьогодні було припинено навчання в школах міста, Володимир Гройсман доручив голові Військово-цивільної адміністрації м. Авдіївка та відділу освіти забезпечити роботу однієї школи, яка працює на твердому паливі, де діти могли б перебувати протягом світлового дня.

ДСНС у співпраці з місцевим водоканалом доручили затвердити графіки та забезпечити підвезення питної та технічної води в усі подвір’я міста.

Володимир Гройсман відвідав пункт обігріву, який розгорнула Державна служба України з надзвичайних ситуацій і доручив у разі необхідності розгорнути додаткові місця для обігріву.

Також ДСНС розгорнула у місті польові кухні, що мають забезпечити всіх потребуючих гарячим харчуванням.

Прем’єр-міністр подякував мешканцям Авдіївки за їхню мужність та пообіцяв, що будь-які рішення, що залежатимуть від уряду, Кабінет Міністрів України ухвалюватиме терміново. Також Володимир Гройсман високо оцінив професіоналізм українських військових.

Нагадаємо, в Авдіївці, де внаслідок обстрілів припинене електропостачання, обмежене теплопостачання та водопостачання, оголошено надзвичайний стан. Президент Петро Порошенко через ситуацію в Авдіївці сьогодні перервав візит до Німеччини й повернувся в Україну. Порошенко дав доручення головам обласних і Київської міської державних адміністрацій вжити невідкладних заходів щодо надання гуманітарної допомоги мешканцям Авдіївки, які постраждали внаслідок артилерійських та ракетних обстрілів з боку російських бойовиків.

Міністерство закордонних справ України вчора ввечері закликало міжнародне співтовариство посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль, щоб зупинити небезпечну ескалацію на Донбасі й уникнути гуманітарної катастрофи в регіоні.

Делегація України звернулася до Ради ОБСЄ з проханням провести спеціальне засідання через загострення ситуації на Донбасі. Про загострення ситуації поінформували партнерів у США, Євросоюзі, НАТО. Крім того, дано завдання сьогодні організувати переговори у складі Тристоронньої контактної групи.