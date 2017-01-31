Депутати Львівської обласної ради взяли участь у флешмобі «22 Pushup Challenge» (відео)

Відтискалися від підлоги обласні обранці сьогодні, 31 січня, у перерві пленарного засідання

Про це повідомляє прес-служба Львівської облради.

Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин разом з депутатами прийняли виклик від бійців 24-ї механізованої бригади у флешмобі “22 Pushup Challenge”.

«Естафету ми передаємо голові Луганської ВЦА Юрію Гарбузу», – зазначив Олександр Ганущин.

Нагадаємо, флешмоб розпочали в Україні, аби привернути увагу до проблеми українських ветеранів, які захищали нашу країну і мають посттравматичний синдром. Його умова – впродовж 22 днів відтискатися по 22 рази.