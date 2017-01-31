Департамент екології ЛОДА отримав диплом Всеукраїнського конкурсу «До чистих джерел»

Учора, 30 січня, департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації отримав нагороду – диплом переможця щорічного Всеукраїнського конкурсу «До чистих джерел – 2016»

Департамент визнали одним із переможців Всеукраїнського конкурсу «До чистих джерел – 2016», який проводила Всеукраїнська громадська організація «Жива планета» на замовлення Міністерства екології та природних ресурсів України. Підготовлена Департаментом екології конкурсна робота «Минуле та сьогодення р. Дністер і захист від підтоплення с. Спас Старосамбірського району Львівської області» зайняла ІІІ призове місце у 1 категорії – «Представник місцевої державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства».

Завдяки реалізації заходів проекту поліпшено екологічний стан р. Дністер в с. Спас і каналів, які впадають у неї. Забезпечено захист та протидію шкідливої дії паводкових вод, розчищено русло від деревної та чагарникової рослинності, врегульовано 775 метрів русла р. Дністер, створено захист від затоплення житлових будинків по вул. Л.Українки в с. Спас, а також створено безпечні умови життєдіяльності населення, збережено рослинний та тваринний світ на прилеглій території.

Довідка. Конкурс започатковано в 2001 році на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001 р. № 51 з метою об’єднання зусиль, спрямованих на поліпшення стану джерел, водойм і річок України, раціональне використання водних ресурсів, виховання дбайливого ставлення населення до водних об’єктів, їх охорони і відтворення, підвищення екологічної та правової обізнаності громадян щодо охорони водних ресурсів шляхом залучення широких верств населення до практичної природоохоронної роботи, розвитку громадянських природоохоронних ініціатив.