Бухгалтер одного з львівських навчально-реабілітаційних центрів привласнив понад шістсот тисяч гривень

Кошти, які надходили на оплату роботи працівників центру, головний бухгалтер переказував на свою банківську картку

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №2 викрили розкрадання понад шістсот тисяч гривень навчально-реабілітаційного центру.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Як встановили правоохоронці, до скоєння злочину причетний головний бухгалтер установи, який при надходженні коштів бюджету, призначених для оплати праці працівникам реабілітаційного центру, окремими платіжними відомостями щомісячно здійснював перерахунок коштів на свою особисту банківську картку. У подальшому, вже у банкоматах він знімав готівку, яку використовував на власні потреби.

Головному фінансисту реабілітаційного центру повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від п’яти до восьми років позбавлення волі без права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Проводиться досудове розслідування.