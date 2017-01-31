Біля Жовкви водій іномарки збив пішохода і втік з місця ДТП

Від отриманих травм пішохід помер на місці події

Дорожньо-транспортна пригода сталася 30 січня, о 05:55, на автодорозі “Львів – Рава – Руська”, за 5 км від м. Жовква.

Як повідомляє депатрамент з питань цивільного захисту ЛОДА, водій автомобіля “Вольксваген Пассат В-5”, 1987 року народження, житель с. Городжів Жовківського району, здійснив наїзд на пішохода, 1953 року народження, жителя с.Пили Жовківського району.

Водій з місця події втік.

Унаслідок ДТП пішохід від отриманих травм помер на місці події. Тіло загиблого доправлено до моргу Жовківської центральної районної лікарні.

Незадовільні дорожні умови, що могли стати безпосередньою або супутньою причиною скоєння дорожньо-транспортної пригоди, не виявлені.Причини події зʼясовують. Триває дослідча перевірка.