4140 пачок цигарок хотів вивезти до Польщі водій мікроавтобуса (фото)

Сьогодні, 31 січня, в рамках операції «Рубіж-2017», у пункті пропуску «Краковець-Корчова» викрито спробу незаконного переміщення понад 4 тисячі пачок сигарет. Контрабандний товар був захований у сховищі, розташованому під днищем автомобіля.

Про це повідомляє ГУ ДФС у Львівській області.

Водій мікроавтобуса «Оpel Sintra», мешканець Львівщини 1984 року народження, намагався незаконно вивезти до Польщі сигарети смугою руху «зелений» коридор.

Під час митного контролю у працівників митниці виникла підозра щодо переміщення прихованих від митного контролю товарів. Автомобіль скерували у спеціально відведене місце, де оглядова група митників і прикордонників виявила 4140 пачок сигарет з фільтром без марок акцизного збору України.

Так, громадянин вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням засобів або способів, що утруднюють виявлення таких товарів. За цим фактом складено протокол про порушення митних правил. Сигарети та автомобіль 1998 року випуску вилучено. Їх вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду, який і визначить покарання.

Фото: ГУ ДФС у Львівській області