Змонтувати прес на вул. Шевченка не дають невідомі особи, – Садовий (відеозвернення)

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що роботи з монтажу пресу на вул. Шевченка не дають завершити невідомі особи. Цей прес є екологічний та безпечний, і дозволяє зменшити об’єм сміття в шість разів. Відтак, державні органи мали б відреагувати на такі дії невідомих осіб, адже мова йде про безпеку міста.

Про це інформує прес-служба ЛМР.

«Ухвала міської ради є. Наразі є встановлений лише один прес: екологічний, безпечний, надійний. Мені прикро, що людям доносять неправдиву інформацію. Це одна з технологій, яка дає можливість зменшити об’єм, спресувати, змотати поліетиленом, і це можна транспортувати на дуже великі віддалі. Ми готові це показати. Нам сьогодні фізично навіть не дають закінчити роботи по монтажу цього пресу, – невідомі особи блокують. Держава повинна вчиняти дії відповідно до чинного законодавства, бо це безпека міста Львова. Перевантажувальні станції давно працюють на території міста. Нема жодних екологічних загроз. Прес може запрацювати, коли дадуть можливість завершити його монтаж. Це мова йде про безпеку міста Львова.

Щодня Львів продукує 600 тонн сміття. Щодня цих 600 тонн треба вивезти. Ми повинні бути всі разом. Коли сталась біда у Львові, нас залишили один на один. Хоча це виключно державна функція надавати усі дозвільні документи – на ділянки, на функціонування, на експлуатацію нового полігону. Сьогодні усі разом, держава вже не може відійти в бік», – розповів Андрій Садовий, міський голова Львова.