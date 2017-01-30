Злодій поцупив з магазину у Львові шість банок ікри

Шість банок лососевої ікри вартістю понад 500 грн вкрав у магазині 28-річний львів’янин

Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської області.

Із заявою про крадіжку у Шевченківський відділ поліції 29 січня звернувся керівник одного з львівських магазинів, розташованого на вулиці Шевченка. Чоловік повідомив, що з торговельної зали було викрадено шість банок лососевої ікри вартістю 540 гривень.

Як з’ясували правоохоронці, до скоєння крадіжки причетний 28-річний львів’янин. Поліцейські опитали зловмисника. Наразі його перевіряють на причетність до скоєння інших злочинів, вирішують питання кваліфікації правопорушення згідно норм Кримінального кодексу України. Проводять слідчі дії.