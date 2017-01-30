Завтра на дорогах Львова й області збережеться ожеледиця

Уночі й уранці – слабкий туман

Львівський регіональний центр з гідрометеорології застерігає, що завтра, 31 січня, на дорогах Львова і області – ожеледиця. Вночі та вранці слабкий туман.

Відтак усіх учасників дорожнього руху закликають бути обережними під час руху, обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами.

Зокрема, завтра, 31 січня, у Львові синоптики прогнозують без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 5 – 7° морозу, вдень 0 – 2° тепла.

1 лютого у місті буде без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 2 – 7° морозу, вдень 0 – 5° тепла.

2 лютого прогнозують уночі погоду без істотних опадів, удень – невеликий дощ. Уночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 1 – 6° морозу, вдень 0 – 5° тепла.

3 лютого вночі часом випаде дощ, у горах місцями він буде з мокрим снігом, удень – невеликий дощ. 4 лютого вночі – без істотних опадів, удень – невеликий дощ.