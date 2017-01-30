Законність встановлення перевантажувальних майданчиків у Львові перевірять

Одна із п’яти земельних ділянок, яку виділили для переробки сміття, може загрожувати безпеці діяльності львівського летовища

Олег Синютка доручив з’ясувати законність встановлення сміттєперевантажувальних майданчиків і сміттєпресувальних ліній на території міста Львова, а також провести державних контроль дотримання всіх екологічних норм для запобігання негативного впливу на довкілля об’єктів підвищеної екологічної небезпеки.

Про це голова ОДА заявив під час брифінгу сьогодні, 30 січня.

“Вважаю, що рішення сесії міської ради про виділення 5 земельних ділянок на території міста Львова для переробки ТПВ прийнято передчасно і без дотримання відповідної екологічної експертизи та проходження процедури громадських слухань. Тому, відповідно до мого доручення, необхідно перевірити ці земельні ділянки на предмет відповідності екологічним нормам і перевірити інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю, якщо на цих ділянках вже звели споруди для переробки ТПВ. Після такої перевірки, якщо міська влада дотримуватиметься усіх норм чинного законодавства, необхідно спочатку провести громадські слухання, і лише після цього облаштовувати сміттєперевантажувальні майданчики та сміттєпресувальні лінії на території міста”, – зазначив Олег Синютка.

За його словами, на сьогодні є перші наслідки ухвали міської ради – керівник аеропорту “Львів” звернувся з клопотанням про те, що одна із 5-ти земельних ділянок розташована по курсу злету та посадки літаків, що може загрожувати безпеці діяльності міжнародного летовища.

Нагадуємо, в суботу, 28 січня, голова ЛОДА Олег Синютка зустрівся із мешканцями різних районів Львова та області, які вимагали ліквідації майданчиків з перевантаження сміття у межах населених пунктів. Участь у громадських зборах взяли мешканці вул. Шевченка (Рясне І та Рясне ІІ), вул. Карла Мікльоша, Білогорщі, мікрорайонів Лавандівка та Сихів, села Рясна-Руська Яворівського району, а також директор департаменту екології та природних ресурсів ОДА Руслан Гречаник та начальник Державної екологічної інспекції у Львівській області Микола Маланич.