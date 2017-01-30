Яворівщина не хоче сміттєпереробного заводу на території району

Депутати Яворівської районної ради ухвалили звернення до президента України, Кабінету Міністрів, Верховної Ради та Львівської ОДА з проханням не розміщувати на території району сміттєпереробний завод

Відповідне рішення сьогодні, 30 січня, прийняли під час сесійного засідання. Про це повідомляє Яворівська районна державна адміністрація.

Після тривалого обговорення за участю депутатів районної ради, народного депутата України В. Парасюка, сільських, селищних, міських голів, представників громадських організацій району було прийняте звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Львівської обласної державної адміністрації, народного депутата В. Парасюка, в якому депутати районної ради висловили свій рішучий протест планам органів державної виконавчої влади щодо облаштування сміттєзвалища і заводу по переробці сміття на території Яворівського району. Вони вимагають від Кабінету Міністрів України та Львівської обласної державної адміністрації відмовитися від своїх намірів стосовно цього будівництва та скасувати ухвалені нормативно-правові акти про виділення земельної ділянки для облаштування полігону твердих побутових відходів і будівництва сміттєпереробного заводу на території колишнього Яворівського державного гірничо-хімічного підприємства «Сірка». За відповідне рішення сьогодні на позачерговій сесії Яворівської районної ради проголосував 31 депутат райради.

Нагадаємо, голова Львівської ОДА Олег Синютка підписав розпорядження про передачу львівському КП «Збиранка» земельної ділянки в Яворівському районі для будівництва комплексу з утилізації та переробки ТПВ.

За словами Синютки, КП «Збиранка» тепер має зареєструвати за собою цю земельну ділянку, а сесія Львівської міськради розглянути питання про прийняття її до комунальної власності територіальної громади Львова. Розпорядження голови облдержадміністрації підписано, зважаючи на відповідне звернення міського голови Львова.

Зауважимо, 25 січня на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, яке скликав голова Львівської ОДА Олег Синютка, пообіцяли впродовж тижня вивезти сміття, що накопичилось на території Львова. Для цього уклали відповідні угоди з полігонами твердих побутових відходів (ТПВ) області.

Після вивезення сміття на майданчиках проведуть дератизацію.

Критична ситуація зі сміттям у Львові була однією з тем робочої зустрічі глави держави з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом. Президент України Петро Порошенко доручив уряду вжити невідкладних заходів для вирішення проблеми вивезення сміття зі Львова зараз, а також на тривалу перспективу, передає прес-служба глави держави. Проблему львівського сміття обговорив з головою ЛОДА минулого вівторка прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. За участі віце-прем’єр-міністра України Володимира Кістіона він провів робочу зустріч з Синюткою, на якій було обговорено ситуацію з утилізацією твердих побутових відходів у Львові.