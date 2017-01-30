У зоні АТО загинув випускник львівської академії сухопутних військ Андрій Кизило

Учора у боях під Авдіївкою в зоні АТО загинув капітан Андрій Кизило, випускник Національної академії сухопутних військ імені П. Сагайдачного

Про це “Львівська газета” дізналася з повідомлення на сторінці у Фейсбук настоятеля Гарнізонного храму св. Петра і Павла Степана Суса.

“Капітан, випускник Національної академії сухопутних військ імені П. Сагайдачного, м. Львів, родом із Черкащини, загинув в боях під Авдієвкою. Спочивай з Богом! Пам’ятаємо…” – написав капелан.

Прощання з новітнім Героєм відбудеться завтра у Києві. Поховають його в рідній Умані на Черкащині.

У загиблого капітана залишились дружина і 8-місячний син, повідомляє procherk.info.