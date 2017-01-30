У Стрию затримали квартирного злодія

Раніше судимий чоловік проник у будинок і викрав звідти інструментів на більше ніж три з половиною тисячі гривень

У Стрийський відділ поліції 29 січня о 12.45 по допомогу звернувся 49-річний мешканець села Добряни. Чоловік повідомив, що вночі з будинку в Стрию, де він робить ремонт, було викрадено електроінструмент та інше приладдя на суму більшу ніж три з половиною тисячі гривень.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як встановили правоохоронці, зловмисник проник у приміщення, пошкодивши вікно. Його особу встановлено – злодієм виявився раніше судимий 36-річний мешканець Стрия. Речові докази (викрадені інструменти) поліцейські у нього вилучили.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Зловмисника затримали в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.