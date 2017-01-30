У Старосамбірській РДА представили нового керівника

Новим очільником району став Орест Бонк

Сьогодні, 30 січня, у Старосамбірській районній державній адміністрації відбулося офіційне представлення нового керівника району. Громадськості та керівникам структур нового голову Ствросамбірської РДА представила заступник голови – керівник апарату Львівської обласної державної адміністрації Маріанна Вільшинська. Вона, зокрема, побажала новому керівникові РДА успіхів у роботі та розвитку Старосамбірщини.

Відповідне розпорядження 26 січня про призначення Ореста Бонка головою Старосамбірської РДА від 30 січня 2017 року підписав президент України Петро Порошенко.