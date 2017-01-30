У Самбірському районі обрали трьох старост сіл

Учора, 29 січня, обрали старост сіл Максимовичі, Лановичі і П’яновичі. Останній населений пункт обирав старосту разом із виборцями села Тарава.

За словами начальника відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату Львівської обласної державної адміністрації Федора Алєйнікова, це були перші вибори старост зазначених сіл, які належать до Бісковицької сільської об’єднаної територіальної громади Самбірського району.

«За підсумками голосування, старостою с. Максимовичі стала Галина Коваль, с. Лановичі – Генріх Трач, сіл П’яновичі і Ратава – Володимир Мотренко, – повідомив Федір Алєйніков. – Загалом участь у голосуванні взяли 832 особи. Явка – 61,58%».

На кожну посаду старост претендували по одному кандидату (всі – позапартійні самовисуванці). Відтак, аби бути обраним, за кандидата мали віддати голоси більш ніж половина виборців, які взяли участь у голосуванні.